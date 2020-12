Stephen King: un Funko POP! bianco e nero disponibile in versione limitata

Il Funko POP di Stephen King in versione bianco e nera è stato reso disponibile in versione limitata su fye.com.

Dopo che l’anno scorso è stato reso disponibile il Funko POP di Stephen King con lo scrittore re dell’Orrore rappresentato con in mano un libro da un lato ed un palloncino dall’altro (in riferimento al suo IT), ora è stato reso disponibile in versione limitata lo stesso Funko, al prezzo di 15 dollari, ma colorato in bianco e nero a QUESTO LINK.

Qui l’immagine.

Lo scrittore re dell’orrore continua a portare avanti la sua più che prolifica carriera, con un nuovo romanzo, intitolato Later, in arrivo a marzo del 2021. Secondo King si tratterà di una storia che unisce crime e suspense. L’editor Charles Ardai ha descritto questo romanzo come:

Una bellissima storia sul crescere e guardare in faccia i propri demoni, che possono essere metaforici o, come nelle storie di Stephen King, anche reali. Si tratta di un romanzo spaventoso, dolce, emozionante, spezzacuore ed onesto. Non vediamo l’ora di presentarlo ai lettori.

Mentre, per quanto riguarda la trasposizione delle sue opere, a dicembre arriverà la serie TV che riadatta il celebre romanzo L’Ombra dello Scorpione.