L’ombra dello Scorpione: il nuovo intrigante promo della serie TV

CBS All Access ha diffuso un video promo dedicato a L’Ombra dello Scorpione, la serie tratta da Stephen King che uscirà il 17 dicembre.

Arriverà il 17 dicembre su CBS All Access la serie dedicata a L’Ombra dello Scorpione, il romanzo di Stephen King dedicato ad un virus letale che ha a che fare con una battaglia soprannaturale tra bene e male. Da poco è stato diffuso un promo dedicato proprio a L’Ombra dello Scorpione.

Qui sotto il filmato.

Nella serie su L’ombra dello scorpione ci saranno James Marsden nei panni di Stu Redman e Amber Heard in quelli di Nadine Cross, Jovan Adepo come Larry Underwood, Heather Graham nei panni di Rita Blakemoor, Owen Teague interprete di Harold Lauder, e Odessa Young come Frannie Goldsmith.

E poi ancora c’è Whoopi Goldberg come Mother Abagail, Alexander Skarsgård nei panni di Randall Flagg, e compariranno anche Greg Kinnear, Brad William Henke, Nat Wolff, Daniel Sunjata, James Marsden, Eion Bailey, Katherine McNamara, Hamish Linklater e Henry Zaga. La serie sarà adatta dal regista di The New Mutants Josh Boone e si suddividerà in dieci episodi.

Il romanzo di Stephen King racconta di un gruppo di persone capaci di sopravvivere ad un devastante virus che ha decimato la popolazione dell’America Settentrionale e del loro viaggio insieme alla ricerca della salvezza.