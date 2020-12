Maserati, la promessa: “entro il 2025 faremo solo auto elettriche”

La rivoluzione elettrica di Maserati non si ferma, anzi, siamo solo all’inizio. Il COO Davide Grasso ha annunciato che entro il 2025 tutta la gamma del Tridente sarà composta da EV e ibride.

È una notizia non indifferente, quella che annuncia la piena elettrificazione di tutta l’offerta di Maserati. Significa che anche le vetture più performanti, piaccia o meno, avranno batterie e propulsione elettrica. Anche i modelli come la Gran Turismo e Gran Cabrio.

Il 2020 è stato l’anno della Maserati Ghibli Hybird, prima ibrida di massa della casa automobilistica italiana, con una presentazione in pompa magna preannunciata da diversi teaser accattivanti.

Ora l’attesa è tutta rivolta nei confronti della prima 100% elettrica di Maserati. Sappiamo già quale sarà il modello ad aprire le danze della piena elettrificazione: la Maserati Grecale, un SUV. Data di lancio? Si parla del 2022. Poi toccherà anche alla super sportiva MC20, che riceverà una versione EV nell’immediato futuro.

Presto non saranno più l’eccezione, ma la regola. Il N.1 del Tridente non usa mezzi termini: tra cinque anni da oggi, nel 2025, tutte le automobili del listino di Maserati saranno elettriche o plug-in hybrid.

Un annuncio in linea, del resto, con quella che sarà la tendenza del settore. I Paesi che hanno preannunciato un ban alle auto a motore termico a partire dal 2030, dopo il Regno Unito, sono sempre di più. (Immagine in apertura via Reuters.com)