Gli screenshot di Nintendo Switch finiscono direttamente su smartphone

Grazie al suo ultimo aggiornamento, Nintendo Switch riesce a fare screenshot dei giochi da salvare direttamente su smartphone e PC.

L’update, l’11.0.0, é stato reso disponibile nella notte e mira a semplificare la vita agli utenti introducendo tutta una serie di piccole, ma essenziali, migliorie. Oltre alla possibilità di recuperare “immediatamente” le schermate, da ora si potranno stabilire le priorità di download e il Cloud aggiornerà automaticamente i dati di salvataggio.

Fino a oggi, la tecnica più diffusa per importare immagini su computer e telefoni é stata quella di condividere le schermate attraverso un profilo social di Facebook o Twitter, così da salvarle in un secondo momento.

Pur mantenendo quel tipico alone di macchinosità a cui Nintendo ci abituato, l‘ultimo aggiornamento semplifica enormemente le cose, garantendo l’opportunità di trasferire i file su PC con un semplice cavetto USB.

Per gli smartphone le cose sono leggermente più intricate e prevedono un passaggio dati da Switch al proprio device attraverso la scansione di un codice QR, tuttavia ogni trasferimento é limitato a un video e a dieci screenshot.

With the new system update on #NintendoSwitch, you are now able to wirelessly transfer photos and videos from your Nintendo Switch to a smartphone for easier sharing!https://t.co/FHsNV9djsE pic.twitter.com/unXPYkNej1

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 1, 2020