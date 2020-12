Buffy apparterrà sempre ad Angel, secondo l’attore David Boreanaz

David Boreanaz, che interpretava il minaccioso vampiro Angel, rivela il semplice motivo per cui crede che il suo personaggio appartenga a Buffy l’ammazzavampiri.

Il vampiro Angel di Buffy l’ammazzavampiri, David Boreanaz, spiega perché pensa che Buffy e Angel stiano insieme. I disaccordi su quale personaggio sia più adatto per l’iconica protagonista di Sarah Michelle Gellar risalgono a un’epoca precedente della televisione e del fandom di Internet. Tuttavia, è tutt’altro che una questione risolta agli occhi di molti spettatori.

Stacey Abrams, scrittrice di romanzi rosa e fan di Buffy, sostiene che mentre Angel (Boreanaz) era il pretendente giusto per Buffy all’inizio, Spike (James Marsters) era migliore per una Buffy diventata adulta. Alcuni, come il creatore della serie Joss Whedon, sono d’accordo con questa visione.

Tutto quello che dirò è questo: il vero amore è il primo amore e il primo amore è il vero amore. Fine della storia. Non credo che dobbiamo continuare. Voglio dire, è piuttosto semplice, giusto? Ha detto Boreanaz.

La confutazione di Boreanaz è un po’ una difesa ironica del personaggio che ha interpretato per otto anni. Ci sono molti casi in cui il primo amore di un personaggio, proprio come nella vita reale, non è la persona con cui sono destinati a trascorrere il resto della loro vita. Tuttavia, l’episodio finale della serie di Whedon suggerisce che la cacciatrice e il vampiro sono destinati a rimanere nella vita dell’altro. È una connessione che alla fine è più profonda delle designazioni di primo amore e secondo amore, suggerendo che i due ex saranno sempre lì l’uno per l’altro indipendentemente da ciò che accade.

Indipendentemente da quale coppia gli spettatori preferiscano, il fatto che il dibattito continui serve come testimonianza del fandom che il cast e la troupe di Buffy hanno coltivato. Sebbene lungi dall’essere perfetta, la serie spesso ha resistito all’impulso di accoppiare i personaggi solo per il gusto di creare conflitti, come è familiare con i drammi adolescenti più recenti. Invece, Buffy si è concentrata sulle storie di una manciata di relazioni fondamentali, che sono state emulate in altre serie soprannaturali come Teen Wolf e The Vampire Diaries. I vantaggi di questo approccio sono evidenti nelle discussioni che ancora imperversano.