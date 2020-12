2 Single a Nozze: anche Isla Fischer tornerebbe volentieri

Si torna a parlare di un possibile sequel di 2 Single a Nozze, e adesso anche Isla Fischer dà la sua disponibilità a tornare.

Da un po’ di tempo è tornato in auge il nome di 2 Single a Nozze, la commedia del 2005 con Owen Wilson e Vince Vaughn che fu un inaspettato successo e riaprì la strada alle commedie divertenti un po’ più “adulte”, come Una Notte da Leoni. Quindici anni dopo la sua uscita, si parla della possibilità di un sequel, e dopo che Vince Vaughn aveva espresso il suo interesse, anche Isla Fischer ora ha detto che tornerebbe volentieri.

Ecco cosa ha detto l’attrice:

Ci sarei al 100%. Credo che ci sia ancora una tonnellata di comicità da esplorare in quella direzione. Penso che quei due abbiano una chimica naturale bellissima. Mi è piaciuto interpretare una ninfomane bipolare, sarebbe davvero divertente ritornare in quel ruolo che mi ha reso così fortunata da essere poi scelta per altri film fantastici. Sì, sarebbe molto divertente.