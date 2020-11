Wonder Woman 1984 rinviato di due settimane in Italia

La data d’uscita di Wonder Woman 1984 in Italia è stata nuovamente rinviata, per fortuna soltanto di due settimane.

Dopo essere stata uno dei tormentoni degli ultimi mesi, la telenovela relativa alla data d’uscita di Wonder Woman 1984 sembra stia finalmente per finire, ma purtroppo per noi italiani con un nuovo rinvio del film nel nostro paese, anche se solo di qualche giorno.

Come sappiamo infatti, il film di Patty Jenkins con Gal Gadot sarà nei cinema statunitensi dal 25 Dicembre, il giorno di Natale, e in contemporanea arriverà anche su HBO Max per un mese. La mossa è stata pensata da Warner per tentare di aumentare il numero di sottoscrizioni alla propria piattaforma streaming, in un momento storico in cui ancora adesso la metà dei cinema americani sono ancora chiusi per via del coronavirus.

Non si sa da qui a un mese come sarà cambiata la situazione, ma il fatto di poter vedere il film in streaming è sicuramente un incentivo per potenziali nuovi abbonati, e potrebbe in parte mitigare le perdite ai botteghini.

In alcuni mercati però arriverà addirittura prima, e il debutto assoluto del film è previsto per il 16 Dicembre. Come negli Stati Uniti però, anche in Europa i cinema di molti paesi sono chiusi, o addirittura non hanno ancora riaperto, per cui la data d’uscita del film è stata in bilico fino ad oggi. In base al calendario delle uscite stilato da Warner, l’Italia è il fanalino di coda, con l’arrivo nelle sale previsto per il 28 Gennaio, seguito solo da alcuni paesi per i quali non c’è ancora una data d’uscita.