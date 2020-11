Notturno: scelto il film italiano candidato per gli Oscar 2021

L’Italia ha scelto il film che sarà in corsa per una nomination agli Oscar 2021 per il miglior film straniero: si tratta di Notturno di Gianfranco Rosi.

Sarà Notturno il film italiano che concorrerà per una candidatura agli Oscar 2021 come miglior film straniero. Lo ha deciso la commissione di selezione scelta dall’ANICA lo scorso mese di luglio, incaricata dall’Academy. Tale commissione era composta da Nicola Borrelli, Simone Gattoni, Paolo Genovese, Carlo Poggioli, Cristina Priarone, Gloria Satta, Baba Richerme.

Qui la nostra recensione di Notturno:

Il film di Gianfranco Rosi dunque è tra quelli che saranno presi in considerazioni per l’inclusione in una shortlist che includerà i dieci film internazionali scelti dall’Academy. Da questa shortlist saranno selezionati i cinque film candidati al premio. La shortlist sarà resa nota il 9 Febbraio 2021, mentre l’annuncio delle cinque nomination è previsto per il 15 Marzo 2021.

La cerimonia degli Oscar si terrà a Los Angeles il 25 Aprile 2021, rinviata rispetto alla solita finestra di Febbraio per via del coronavirus.

Notturno ha battuto una lista di 25 candidati, tra cui La dea fortuna di Ferzan Ozpetek, Pinocchio di Matteo Garrone, Favolacce di Damiano e Fabio D’Innocenzo, Volevo nascondermi di Giorgio Diritti e La vita davanti a sé di Edoardo Ponti con Sofia Loren.

