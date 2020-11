WandaVision: anche The Office tra le fonti d’ispirazione della serie

WandaVision sarà una serie tv particolarmente diversa dai prodotti supereroistici, e tra le sue fonti d’ispirazione c’è anche The Office.

Fin da quando è stata presentata si è capito che WandaVision sarebbe stata qualcosa di diverso da tutti gli altri prodotti supereroistici che siamo abituati a vedere, e nel corso del tempo sia gli attori che gli autori hanno confermato ci saranno ben poche cose in comune con i classici Marvel. Ad esempio, tra le fonti di ispirazione della serie ci sarebbe addirittura The Office, uno dei pilastri della sitcom americana degli ultimi anni.

Oltre ai momenti tipicamente action infatti, WandaVision avrà dei momenti da vera e propria sitcom, e da grande amante della TV e di tutto quello che ne concerne, Kevin Feige ha attinto a piene mani da diverse produzioni, tra cui il rifacimento americano della celebre serie inglese creata da Ricky Gervais, e tanto altro.

Amavo la TV e ho guardato tantissimo serie come il Dick Van Dyke Show, o Io e Lucy, o Vita da Strega e tantissime altre. In WandaVision ci saranno momenti un po’ in stile Modern Family o The Office, in cui gli attori parlano con la telecamera, in stile documentario.