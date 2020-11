The Witcher: ecco l’esilarante video natalizio di Netflix

In attesa della seconda stagione di The Witcher, Netflix ha condiviso un simpatico video natalizio sulla serie TV con Henry Cavill.

Mentre i fan sono ancora in attesa della seconda stagione, Netflix ha pensato di condividere uno scherzoso video natalizio su The Witcher. Si tratta di un insieme di varie scene della prima stagione dello show, montato ad arte con una canzone natalizia di sottofondo, per donare un’atmosfera festiva alla serie, che invece è solitamente pervasa da una fitta coltre cupa.

Naturalmente non mancano scene sanguinolente e gli immancabili mugugni di Geralt di Rivia, ma dobbiamo ammettere che il risultato è effettivamente divertente. Buon Natale, Geralt, e magari sorridi ogni tanto.

Tornando alla seconda stagione di The Witcher, lo show è una delle innumerevoli produzioni fermate dal coronavirus, e proprio nelle scorse settimane le riprese erano stte nuovamente interrotte per via della positività di alcuni membri dello staff.

È ancora difficile dunque prevedere quando potranno entrare a far parte del catalogo Netflix le puntate della seconda stagione dello show, ma di motivi per continuare ad aspettarla ce ne sono parecchi. La serie è uno dei maggiori successi del colosso dello streaming, e probabilmente è destinata a continuare per gli anni a venire.

La sceneggiatrice principale Lauren Hissrich inoltre, ha fatto sapere che lo show inizierà anche a parlare della disabilità di Geralt, un altro motivo per guardare con interesse al futuro della serie.

Che ne pensate? Vi è piaciuto il video di The Witcher in versione natalizia?