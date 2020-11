Ant-Man 3: Bobby Cannavale conferma l’inizio delle riprese per il 2021

Le riprese di Ant-Man 3 dovrebbero iniziare nel 2021, secondo quanto riferito dall’attore membro del cast Bobby Cannavale.

Tra insider del web e attori protagonisti diversi sono state le voci che durante quest’anno hanno parlato dell’inizio delle riprese di Ant-Man 3, che dovrebbero iniziare nel 2021. A darne ulteriore conferma è stato Bobby Canavale, interprete che ha lavorato nei film precedenti.

L’attore ha dichiarato a Fandom:

Penso che le riprese inizieranno il prossimo anno, e se tutto va bene ci sarò anche io.

Bobby Canavale in Ant-Man ha interpretato il personaggio di Jim Paxtion. Nel film dovrebbe ritornare anche il regista Peyton Reed, già autore della regia dei primi due lungometraggi. Ed ovviamente non mancherà Phil Rudd nei panni del protagonista.

Gli altri protagonisti di Ant-Man 3 saranno Evangeline Lilly, Michael Peña, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer. Mentre Jonathan Majors sarà l’interprete che darà vita a Kang il Conquistatore. I rumor parlavano della possibilità di far esordire M.O.D.O.K. come villain, ed invece ci sarà Kang.

Qualche tempo fa Michael Douglas aveva parlato di un possibile inizio della produzione per gennaio 2021, ma la pandemia di Coronavirus ha spostato in avanti anche la data di inizio della produzione, tanto che si parla di giugno come periodo stabilito per iniziare le riprese.