355: il film con Jessica Chastain e Lupita Nyong’o uscirà nel 2022

355 è il thriller distribuito dalla Universal che arriverà nelle sale cinematografiche nel 2022. Tra i protagonisti del film ci sono Jessica Chastain e Lupita Nyong’o.

Il film thriller della Universal 355 con protagonisti Jessica Chastain, Lupita Nyong’o e Diane Kruger non uscirà più nel 2021, ma nel 2022. La casa di produzione ha annunciato che la data stabilita del 15 gennaio 2021 non sarà più quella per la distribuzione in sala. Il film arriverà nei cinema il 14 gennaio 2022.

Simon Kinberg è il regista del lungometraggio, che è stato sceneggiato da Theresa Rebeck. La storia segue il percorso di un gruppo di spie internazionali (tra le quali sono inclusi anche Penelope Cruz e Fan Bingbing) che avranno a che fare con un evento che rischia di cambiare le sorti del mondo.

Le cinque donne protagoniste della storia formano una sorta di sottogruppo che si unisce durante la Rivoluzione Americana. Il cast del film è completato da Edgar Ramirez e Sebastian Stan.

La Universal ha acquisito i diritti di distribuzione del lungometraggio dopo che è stato mostrato al Festival di Cannes nel 2018. Sembra che la casa abbia speso 20 milioni di dollari per i diritti di distribuzione di 355 negli Stati Uniti.

La casa di distribuzione ha spostato l’uscita di Fast and Furious 9 a metà del 2021, mentre Jurassic World: Dominion arriverà nel 2022.