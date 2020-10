Fast and Furious 9: rimandato ancora il film con Vin Diesel

La data d’uscita al cinema di Fast and Furious 9 è stata rimandata di nuovo a causa dello spostamento di No Time to Die.

Lo slittamento di data d’uscita di No Time to Die ha portato come conseguenza il posticipo di Fast and Furious 9, che è stato rimandato di qualche mese. Il nuovo film della saga con Vin Diesel protagonista arriverà al cinema il 28 maggio 2021.

Il lungometraggio era atteso nelle sale cinematografiche per l’1 aprile 2021, ma il fatto che No Time to Die esordirà il 2 aprile ha fatto cambiare i piani alla Universal Pictures. Si tratta proprio dei primi due film che lo scorso marzo hanno posticipato la loro data d’uscita a causa della pandemia. Entrambi i lungometraggi dovevano uscire al cinema ad aprile 2020.

I protagonisti di Fast and Furious 9 (intitolato anche F9), oltre a Vin Diesel e Michelle Rodriguez, sono Tyrese Gibson e Jordan Brewster. Nel cast ci sono anche Charlize Theron, John Cena e Michael Rookek. L’ultimo film di Fast and Furious è uscito nel 2017 quando la squadra di Toretto si trovava Russia per evitare una catastrofe nucleare. Il film è diretto da Justin Lin, già regista di Tokyo Drift, Fast & Furious, Fast Five e Fast & Furious 6.