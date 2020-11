She-Hulk: rivelato il titolo di lavorazione della serie TV

Il titolo di lavorazione della serie TV She-Hulk, appena rivelato, è strettamente collegato con il mestiere di Jennifer Walters.

Tra le prossime serie TV che verranno prodotte dai Marvel Studios c’è anche She-Hulk, personaggio che è strettamente legato a Bruce Banner, considerando che è la cugina dell’alter-ego di Hulk. Da poco è stato rivelato il titolo di lavorazione di She-Hulk, che ha strettamente a che fare con la professione di Jennifer Walters.

Il titolo di lavorazione è “Libra”, che in Italia possiamo tradurre come Bilancia, ed è un simbolo che ha a che fare con la legge, e quindi si riferisce al mestiere di Jennifer Walters, che è un avvocatessa.

La serie dovrebbe entrare in produzione nei prossimi mesi. Negli ultimi tempi sembrava essere stata individuata l’attrice che avrebbe interpretato She-Hulk. Parliamo di Tatiana Maslany che, dopo essere stata annunciata come protagonista, ha seccamente smentito questa cosa. Ecco cosa ha rivelato l’attrice a The Sudbury Star:

Non è una cosa vera, si tratta di un’uscita della stampa che è andata fuori controllo. Non è proprio così. Sono stata contattata in passato per situazioni del genere, ma, sfortunatamente, questa cosa non è vera. Non so come funziona in questi casi.