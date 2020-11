PS5, tutti i dettagli sul primo aggiornamento di sistema

PS5 riceverà un primo aggiornamento di sistema al day one. Ecco quali novità e quali modifiche verranno introdotte da questo primissimo update.

All’interno delle FAQ ufficiali stilate da Sony è emerso ieri che PS5 riceverà un primo aggiornamento di sistema al day one. Secondo quanto trapelato in queste ore, possiamo apprendere in aggiunta quali saranno le dimensioni effettive dell’aggiornamento firmware e quali modifiche apporterà al sistema.

Secondo alcune fonti, il primo aggiornamento del firmware di PS5 richiederà il download di 0,87 GB di dati, un peso comunque leggermente superiore a quello degli update di sistema compiuti fino ad oggi su PlayStation 4. L’update in questione dovrebbe “garantire l’accesso ai giochi PS4 salvati su un dispositivo di archiviazione esterno collegato alla porta USB di PlayStation 5“.

Come sottolineato da Twisted Voxel quest’aggiornamento, inoltre, è stato messo a disposizione di tutti i redattori ed i creator che hanno avuto accesso in anteprima a PS5, di conseguenza non sappiamo se saranno apportati dei correttivi all’aggiornamento che verrà reso disponibile per l’utenza tra il 12 e 19 novembre, in concomitanza del lancio americano ed europeo di PS5.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che sulle nostre pagine è disponibile la recensione di PS5 a cura del nostro Itomi.