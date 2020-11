WandaVision: ecco la copertina di Entertainment Weekly dedicata

Per la serie TV WandaVision dicembre o gennaio sono i mesi di uscita su Disney+, nel frattempo ecco la cover di Entertainment Weekly dedicata.

L’uscita di WandaVision su Disney+ è attesa per dicembre, o al massimo entro gennaio, e nel frattempo Entertainment Weekly ha deciso di dedicare una cover alla prima serie TV dei Marvel Studios che debutterà sulla piattaforma.

Nell’immagine potete vedere Elizabeth Olsen assieme a Paul Bettany.

Welcome to the Wanda years! As the first of the MCU’s most ambitious small-screen endeavors, #WandaVision’s wonderfully weird send-up of sitcoms past is @MarvelStudios’ key to the future. Stay tuned for our in-depth cover story coming TOMORROW. pic.twitter.com/cJZ883tfGL

— Entertainment Weekly (@EW) November 10, 2020