Animali Fantastici 3: Johnny Depp riceverà il compenso completo

Nonostante sia stato allontanato dal film e abbia completato una sola scena, Johnny Depp riceverà il cachet completo per Animali Fantastici 3.

L’Hollywood Reporter rivela un’interessante retroscena dopo l’allontanamento di Johnny Depp da Animali Fantastici 3, ossia che l’attore riceverà comunque il compenso completo previsto per la sua partecipazione al film, nonostante abbia completato una sola scena, che a questo punto non si sa neanche se verrà utilizzata o meno.

Lo prevede infatti il contratto dell’attore, che è conforme a quello di molte star di serie A, ossia il cosiddetto contratto “pay-or-play“, che prevede il compenso completo elargito all’attore, anche se il film non dovesse essere completato, o addirittura in caso di recast, come probabilmente avverrà in questo caso.

Inoltre, nel contratto non è prevista la clausola di moralità, un’altra prassi comune per attori di questo calibro. Tecnicamente infine Johnny Depp non è stato licenziato da Warner Bros, ma gli è stato chiesto di dimettersi, e lui ha accettato. Non è chiaro quali sarebbero state le conseguenze qualora l’attore avesse rifiutato la proposta.

In ogni caso Animali Fantastici 3 era descritto come un film retto sui tre pilastri formati da Johnny Depp, Jude Law ed Eddie Redmayne, che avrebbero avuto più o meno lo stesso minutaggio. Depp era però quello dei tre a percepire l’ingaggio maggiore, grazie anche agli incassi che ha contribuito a generare con il franchise di Pirati dei Caraibi, che pure è destinato ad abbandonare: Disney infatti ha optato per un reboot che non prevede la partecipazione dell’attore.

Quello che preoccupa i fan dell’attore è che visto questo precedente, in cui Johnny Depp costerà a Warner Bros 10 milioni di dollari nonostante non partecipi più al film, potrebbero ridursi drasticamente le major che avranno voglia di offrirgli nuovamente un ruolo di primo piano, visti anche i problemi giudiziari che contribuiranno comunque a tenerlo lontano dal set per un periodo.