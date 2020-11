Jim Carrey nei panni di Biden ripropone una battuta di Ace Ventura

Jim Carrey nel ruolo di Joe Biden ripropone un tormentone di Ace Ventura nel suo discorso della vittoria.

Jim Carrey che pronuncia il discorso della vittoria del Presidente eletto Joe Biden ha dato i suoi frutti nell’episodio di questa settimana del Saturday Night Live. L’attore ha riportato una battuta del suo classico tormentone di Ace Ventura che lo vede ripetere più volte la parola perdente in una scena del film.

Il programma del Saturday Night Live ha avuto solo poche ore per preparare un episodio basato sui risultati delle elezioni del 2020, in cui Biden ha affrontato il presidente in carica Donald Trump. L’Associated Press ha dichiarato lo Stato della Pennsylvania in favore di Biden, assicurando così i 270 voti elettorali di cui aveva bisogno per vincere, alle 11:25 del mattino di sabato, e l’episodio della SNL andato in onda alle 23:30.

Jim Carrey è stato scritturato nel ruolo di Joe Biden, precedentemente interpretato da Woody Harrelson e Jason Sudeikis, per la stagione 46 del Saturday Night Live. Nella scena di apertura di sabato sera, Biden-Carrey è salito sul podio accanto al vicepresidente eletto, Kamala Harris (Maya Rudolph) il cui tailleur del pantalone bianco è stato acquistato in modo impressionante dal reparto costumi di SNL meno di tre ore dopo che la vera Harris l’aveva indossato per il discorso della vittoria.

Alec Baldwin che interpreta Trump si è rifiutato di accettare di aver perso le elezioni e ha proclamato di essere il vincitore, prima di suonare una lenta interpretazione di Macho Man dei Village People al pianoforte. Dopo aver promesso di non gongolare per la vittoria, Biden-Carrey ha richiamato i giorni di Ace Ventura, chiamando Trump perdente.

Carrey è pronto a interpretare Biden per il resto della stagione 46 del Saturday Night Live, e ci si può aspettare che rimanga nei paraggi come caratteristica regolare dello show, dato che gli sketch politici con l’attuale presidente in carica sono un pilastro del format del SNL.