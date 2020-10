Jim Carrey al Saturday Night Live per la Presidential Debate Parody

Jim Carrey debutta in anteprima nei panni di Joe Biden al Saturday Night Live indossando una parrucca bianca e occhiali da sole da aviatore.

Saturday Night Live è tornato alla sua fascia oraria autunnale ed è entrato in scena con una grande apertura che ha visto Jim Carrey nei panni di Joe Biden, un ruolo che ha assunto per tutta la stagione. Come ci si potrebbe aspettare con l’attuale ciclo di notizie, la scenetta di apertura di sabato ha visto il ritorno di Alec Baldwin nei panni di Donald Trump e Kamala Harris di Maya Rudolph.

All’inizio di questo autunno, il creatore della SNL Lorne Michaels ha spiegato che Carrey aveva precedentemente espresso interesse per il ruolo. Il funnyman preferito dai fan ha poi incontrato lo scrittore capo della SNL Colin Jost, e alla fine hanno portato Carrey a decidere di salire a bordo dello spettacolo, almeno per la durata della stagione elettorale.

C’era un certo interesse da parte sua. E poi abbiamo risposto, ovviamente, positivamente. Ma si è trattato di discussioni su quale fosse la ripresa,

ha spiegato il produttore esecutivo.

Lui e Colin Jost hanno avuto un sacco di discussioni. Anche lui e io. Darà alla parte energia e forza e … [Ride.] Spero sia divertente.

Ha aggiunto che anche se la stagione 45 si è conclusa con una manciata di episodi prodotti in remoto, lo spettacolo sarebbe tornato allo Studio 8H al 30 Rock per la nuova stagione, spiegando la necessità di un pubblico in studio dal vivo per lo sketch comedy show.