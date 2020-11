Animali Fantastici: 9 attori che potrebbero sostituire Johnny Depp

Recentemente la Warner Bros. ha chiesto a Johnny Depp di lasciare il franchise di Animali Fantastici. Naturalmente sono già iniziate delle ipotesi su chi sarà il prossimo Grindelwald.

Il ruolo di Gellert Grindelwald, un ruolo chiave della serie cinematografica, ha recentemente visto Johnny Depp lasciare il suo personaggio. Questo significa che quando le riprese di Animali Fantastici 3 cominceranno, avranno bisogno di un nuovo interprete.

La serie di Animali Fantastici, che si svolge molto prima degli eventi di Harry Potter, ha fatto luce su come Grindelwald ha costruito il suo esercito, e presumibilmente culminerà nella storica battaglia tra Silente (Jude Law) e Grindelwald.

Quindi, con la Warner Bros. alla ricerca di un sostituto, abbiamo ritenuto prudente offrire una serie di suggerimenti per chi sarebbe stato più adatto a ricoprire il ruolo in futuro.

Uno dei primi nomi è Colin Farrell che ha interpretato un misterioso personaggio di nome Percival Graves nel primo film di Animali Fantastici. Un altro nome, anche se improbabile che sia ansioso di entrare in un altro franchise, è Robert Downey Jr. L’attore con il suo mix di carisma vagamente sensuale potrebbe essere ideale per il personaggio.

Se la Warner Bros. è disposta ad andare un po’ fuori dagli schemi anche Dan Stevens potrebbe essere un ottimo candidato. Quest’attore infatti potrebbe essere un cattivo meravigliosamente convincente con un’imprevedibilità irresistibile. A proposito di imprevedibilità, immaginate per un attimo anche Michael Shannon…

Tom Hardy ama le sfide trasformative, come dimostra il suo turno in Venom, e sarebbe interessante vedere la sua versione del ruolo. Adam Driver ci ha dato probabilmente il miglior cattivo di tutto il franchise di Star Wars. È in grado di portare una profonda empatia ai suoi personaggi che potrebbe funzionare bene per Grindelwald, o forse no.

Anche Hugh Grant ha dei trascorsi con questo particolare franchise, dato che era in fila per interpretare Gilderoy Lockhart in Harry Potter e la Camera dei Segreti prima di rinunciare alla parte. Se invece si vuole che la tensione sessuale del franchise cresca in modo esponenziale, James McAvoy è la persona giusta. Dulcis in fundo, Tilda Swinton, che non è estranea a interpretare ruoli maschili, potrebbe essere un cattivo degno di nota.