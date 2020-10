Animali Fantastici 3: Eddie Redmayne descrive come sono cambiate le riprese a causa del COVID-19

Eddie Redmayne descrive come sono cambiate le riprese a causa del COVID-19 per Animali Fantastici 3.

La produzione è in corso per il terzo film di Animali Fantastici, avendo precedentemente dovuto mettere in pausa le riprese come tanti altri film a causa della pandemia di coronavirus.

Come per gli altri film che hanno dovuto interrompere le riprese, adesso i set cinematografici hanno attuato una serie di precauzioni e misure di sicurezza. In una nuova intervista al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, la star del franchise e vincitore dell’Oscar Eddie Redmayne ha parlato di come la produzione stia funzionando nelle condizioni attuali e di come sia cambiata rispetto al giorno di riprese prima del blocco della quarantena.

Beh, avevamo fatto un giorno di riprese prima che il COVID-19 arrivasse davvero nel Regno Unito. Quindi abbiamo iniziato un venerdì e la domenica sera ci è stato detto di tornare a casa. Solo poche settimane fa abbiamo ricominciato ed è un mondo diverso. Ma siamo così fortunati a tornare al lavoro ed è interessante. Le troupe cinematografiche sono persone fantastiche e sono persone molto adattabili. Quindi, facciamo molti test e siamo tutti con la mascherina, ma è stato davvero fantastico. E’ bello tornare a lavoro e mi sento molto fortunato. Ha detto Redmayne

Il titolo completo di Animali fantastici e dove trovarli 3 non è stato ancora rivelato, ma vedrà il ritorno della creatrice di Harry Potter J.K. Rowling come sceneggiatrice, e per la prima volta per questa serie prequel si è unito anche lo sceneggiatore di Harry Potter Steve Kloves. La coppia produrrà anche il film insieme al quattro volte produttore esecutivo di Harry Potter Lionel Wigram e al produttore del franchise di Wizarding World David Heyman. David Yates dirigerà ancora una volta.

Poco si sa sulla trama del terzo film, ma sappiamo che sposterà l’azione almeno parzialmente a Rio de Janeiro, in Brasile, segnando l’ennesima avventura internazionale per la serie dopo che i primi due film hanno visitato gli Stati Uniti e Parigi.

Il nuovo film della Warner Bros. vedrà anche il ruolo di Katherine Waterston nei panni di Tina Goldstein, Dan Fogler nei panni di Jacob Kowalski, Ezra Miller nei panni di Credence Barebone e apparentemente Johnny Depp nei panni di Gellert Grindelwald. Si riuniranno anche con la professoressa Eulalie “Lally” Hicks (Jessica Williams) poiché ha un ruolo più importante in questo sequel. Si dice che il classico personaggio di Harry Potter Hagrid farà la sua apparizione.

Animali fantastici 3 attualmente dovrebbe essere rilasciato il 12 novembre 2021.