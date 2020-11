Joker: dal 9 Dicembre torna la Collector’s Edition

Joker, uno dei film di maggiore successo della passata stagione cinematografica, torna con il cofanetto Joker’s Collection Edition, in edizione limitata.

Joker, il film diretto, co-scritto e prodotto da Todd Phillips, vincitore di 2 Oscar (“Miglior attore protagonista” per l’interpretazione di Joaquin Phoenix e “Miglior Colonna Sonora Originale” per il lavoro di Hildur Guðnadóttir), 2 Golden Globe e del Leone D’Oro per il Miglior Film alla 76° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, torna dal 9 dicembre con la “Joker Collector’s Edition”, un esclusivo cofanetto in edizione limitata, che includerà il film nei formati 4K Ultra HD e Blu-ray, un Poster, tre Art Card e la replica del biglietto “Forgive my Laughter: I have a Condition”.

Da sempre solo in mezzo alla folla, Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) desidera ardentemente che la luce risplenda su di lui. Cercando di cimentarsi come comico di cabaret, scopre che lo zimbello sembra invece essere proprio lui. Intrappolato in un’esistenza ciclica sempre in bilico tra apatia, crudeltà e, in definitiva, tradimento, Arthur prenderà una decisione sbagliata dopo l’altra, provocando una reazione a catena di eventi.

Il candidato all’Oscar Todd Phillips racconta in maniera completamente inedita la storia di uno dei più celebri villain DC Comics, realizzando un’opera che è già diventata cult, anche grazie all’indimenticabile interpretazione di Joaquin Phoenix, che gli è valsa il premio Oscar® al Migliore Attore Protagonista. La Collector’s Edition celebra il successo del film, capace di incassare più di $1 miliardo nel mondo, con un’edizione pregiata che include un poster speciale e tre art card che riproducono le grafiche illustrate dagli artisti della creative community mondiale Talenthouse, oltre ad un oggetto da veri collezionisti: la replica plastificata del biglietto che Arthur Fleck porta sempre con sè (“Forgive my Laughter: I have a Condition”). Un’edizione limitata e curata nel packaging – un boxset di grandi dimensioni con finiture effetto lucido – così come nei contenuti.

Il cofanetto “Joker Collector’s Edition”, già disponibile in pre-order su Amazon, contiene: