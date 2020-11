WhatsApp prova a risolvere la gestione dei file ricevuti con un tool

Un redesign di WhatsApp dovrebbe presto alleviare la noia del dover gestire la mole di file che riceviamo ogni giorno.

L’azienda che fornisce il popolare software di messaggistica ha recentemente annunciato un aggiornamento che “verrà lanciato questa settimana in favore degli utenti di tutto il mondo” e che dovrebbe rendere più semplice identificare, trovare e cancellare le immagini e i video che occupano troppa memoria e di cui ci si vuole sbarazzare.

La modifica andrà ad alterare la voce “Utilizzo archiviazione” presente nelle impostazioni, sotto “Utilizzo spazio e dati”. Ora come ora il servizio permette di ordinare le singole chat a seconda dell’ingombro dei loro dati, nonché di cancellarne in massa i contenuti con il colpo di un paio di tap ben assestati.

L’udpate mira a evolvere questa formula, consentendo agli utenti di procedere a una rimozione mirata, ovvero permetterà loro di visionare sinteticamente i vari file contenuti nelle chat di WhatsApp, così da garantire la possibilità di salvare dall’epurazione messaggi, video, gif o foto che si desiderano conservare.

Il nuovo tool mostrerà le anteprime dei contenuti visivi, nonché sarà in grado di raggrupparli velocemente in categorie quali “Più grandi di 5MB” e “Inoltrato molte volte”, mettendo in campo strumenti più efficaci per liberare la memoria del telefono senza incorrere in danni indesiderati.

WhatsApp sta intensificando i suoi interventi su aggiornamenti e modifiche alla formula ormai consolidata. Solo ieri scrivevamo di come l’azienda stia per introdurre la possibilità di inviare messaggi “effimeri”, messaggi che si cancellano autonomamente dopo sette giorni, anche se inviati nei gruppi.

Potete vedere un’anteprima del rinnovato storage manager tool attraverso una video-rappresentazione grafica pubblicata ieri, due ottobre, sul canale Youtube ufficiale della ditta.

