The Walking Dead: AMC ha annunciato l’Holiday Special

Nel periodo natalizio i fan di The Walking Dead potranno godersi un Holiday Special che consisterà in una puntata di Talking Dead.

In occasione dell’approssimarsi delle festività natalizie AMC ha annunciato l’Holiday Special di The Walking Dead. Si tratta di una delle cosiddette Talking Dead che avranno Chris Hardwick coinvolto per intervistare alcuni membri del cast.

L’episodio sarà trasmesso il 13 dicembre, una settimana dopo l’ultimo episodio di The Walking Dead: World Beyond. Nell’Holiday Special saranno presenti attori delle serie principale, oltre che di Fear the Walking Dead e World Beyond.

La serie principale di TWD si concluderà con l’undicesima stagione. In una lettera firmata dai creatori Scott M. Gimple e Angela Kang, è stato sottolineato come: