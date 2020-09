The Walking Dead finirà ufficialmente con la stagione 11!

AMC ha annunciato che The Walking Dead si concluderà con la stagione 11. Sono state annunciate anche due serie spin-off.

L’annuncio che si aspettava da molto tempo è arrivato: The Walking Dead si concluderà definitivamente con la stagione 11. Dopo che la serie a fumetti si è da poco conclusa si attendeva la decisione riguardante anche il telefilm, che è da poco arrivata.

Ecco il trailer dedicato.

The Walking Dead’s final epic chapter. The Expanded Season 11 begins 2021. pic.twitter.com/oNl4sgcYCt — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) September 9, 2020

AMC ha annunciato che l’undicesima stagione concluderà il lungo percorso della serie TV, che nella sua ultima stagione avrà ben 24 episodi, il primo dei quali andrà in onda nel 2021, mentre gli ultimi dodici saranno messi in onda nel 2022.

Oltre a questo annuncio è stato reso noto che ci saranno altri due spin-off di The Walking Dead, uno dei quali sarà incentrato sul personaggio di Daryl, interpretato da Norman Reedus e sulla Carol di Melissa McBride. Questo spin-off dovrebbe vedere la luce nel 2023.

Nel frattempo ci sono altri due spin-off in corso o pronti a partire: stiamo parlando di Fear the Walking Dead, e The Walking Dead: World Beyond. E AMC è a lavoro anche su dei film dedicati al personaggi di Rick Grimes.

Scott Gimple ha rilasciato un comunicato nel quale ha annunciato che un’evoluzione è pronta a partire, e che ci sarà un grande finale che porterà a nuove genesi.