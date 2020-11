Suicide Squad: David Ayer afferma che molte scene sono state tagliate

Il regista di Suicide Squad David Ayer ha affermato che la Warner Bros. ha tagliato i primi 40 minuti del suo film. In alcuni commenti ai fan su Twitter, il regista ha rivelato quel numero e le persone non erano entusiaste.

David Ayer è arrivato al punto di dire che il film di Suicide Squad è stato fatto a pezzi in un tweet successivo. Tutto questo indica l’esistenza dell’ormai discusso Ayer Cut del film. Con Zack Snyder che sta vivendo il suo momento con Justice League, i fan della DC stanno pensando sempre più in grande.

Molti fan di Ayer sono stati entusiasti di sapere che il Joker di Jared Leto sta facendo la sua apparizione nel nuovo film di Justice League. Ciò significa che lo slancio sta iniziando a cambiare.

The first 40 minutes https://t.co/eCGmK0KCFl — David Ayer (@DavidAyerMovies) October 31, 2020

Per Margot Robbie, ha ricordato il possibile film Joker / Harley Quinn che avrebbe dovuto essere uno spin-off dal film di Ayer.

Sarebbe stata una storia completa di Harley e Joker o Joker doveva essere fuori dai giochi, ha spiegato Robbie. Volevo davvero vedere Harley in una gang di ragazze e sentivo che c’era un enorme divario nel mercato per un film d’azione con un ensemble di gang di ragazze. Mi sentivo come se nessuno lo stesse facendo e non riuscivo a capire perché.

It was ripped to pieces – I can’t emphasize that enough https://t.co/O40q3Qozy7 — David Ayer (@DavidAyerMovies) October 31, 2020

HBO Max, AT&T dovete pubblicare tutti l’Ayer Cut di Suicide Squad ha detto Cedric sul Cameo. È tempo. L’Ayer Cut, amico, lo stiamo tutti aspettando. Sai cosa intendo? Lo sapete tutti, quando lo farete tutto il ricavato andrà in beneficenza. Vogliamo che lo chiediate tutti. E poi, riportate Jared Leto nei panni del Joker e girate il film Harley Quinn / Joker. È necessario! The Ayer Cut! Andiamo a prenderlo! Andiamo. Lo voglio vedere, so che lo vuoi vedere. Gang di Suicide Squad.

