LEGO Ecto-1: prime immagini della scatola del nuovo set 18+

Nella mattinata sono emerse su Instagram le foto dell’enorme scatola del set LEGO Ecto-1 vociferato da tempo e del quale possiamo finalmente vedere il risultato finale.

Probabilmente scattate dal solito LEGO Store asiatico di turno, arrivano in rete le foto della scatola dell’enorme set 10274 LEGO 18+ raffigurante l’iconica auto dei Ghostbusters, la Ecto-1.

Il set è composto da 2352 pezzi ed avrà un costo vociferato di 199,99 Eur. Riguardo alla data di messa in vendita, nonostante in molti parlino del 1° novembre (domani) riteniamo sia più plausibile che sia il 15 novembre dato che ancora non c’è un annuncio ufficiale.

Nessuna posticipazione per questo set quindi che sarebbe dovuto uscire assieme al film. Film che invece è stato ulteriormente posticipato a giugno 2021.

Non saranno presenti minifigure all’interno del set.

Come già anticipato in agosto, nonostante non sia esplicitamente indicato sulla scatola, il set sarà una sorta di Creator Expert sulla falsa riga dell’Aston Martin, considerando che le ruote usate sono le medesime.