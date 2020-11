Coronavirus, in Inghilterra chiudono i cinema in previsione del lockdown

A seguito di mosse simili in tutta Europa per combattere la seconda ondata di casi di Coronavirus, anche l’Inghilterra si sta dirigendo verso un nuovo lockdown di un mese.

I cinema e tutte le attività non essenziali in Inghilterra riceveranno l’ordine di chiudere per la seconda volta quest’anno, con il governo che domenica annuncerà che il Paese entrerà in un nuovo lockdown totale di un mese da giovedì fino all’inizio del Dicembre.

La notizia arriva mentre il Regno Unito lotta con un’allarmante seconda ondata di nuove infezioni da coronavirus. Secondo quanto riferito, il gruppo consultivo scientifico per le emergenze (SAGE) ha detto al primo ministro Boris Johnson che il coronavirus si sta diffondendo in modo significativamente più veloce rispetto ai loro scenari peggiori e potrebbe potenzialmente uccidere 85.000 persone questo inverno. I casi giornalieri sono ora arrivati ​​a 24.405, con 274 morti venerdì. Le morti totali ora sono 46.229.

Con una seconda ondata che si sta diffondendo ormai in tutta Europa; Francia e Germania hanno annunciato nuovi stop e restrizioni generali all’inizio di questa settimana. I cinema sono stati chiusi anche in Italia , mentre la Spagna ha imposto per ora solo un coprifuoco per arginare la diffusione del virus.