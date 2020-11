DBC 165: Fort, 5-Minutes Mystery, Cupe Vampe

Il Comitato della Ludoinformazione Pulita vi dà il benvenuto a un altro episodio del Dunwich Buyers Club. Il precedente autore è stato integrato nel database. Non ha passato l’esame di Pulizia nonostante un goffo tentativo di apparire sobrio la settimana scorsa.

È bastato un semplice sguardo ai suoi lavori passati per attivare immediatamente la procedura di assimilazione. Questa settimana parliamo di alcuni interessanti giochi, come Fort, Mystery qualcosa e un librogame presto all’indice dei prodotti non graditi. Buon ascolto.



Questa settimana al Dunwich Buyers Club:

Fort è un gioco di carte molto bello. È un gioco illustrato in maniera vezzosa e volutamente arzigogolata. Il nostro… Banda (ma che nome è "Banda"?…controllare NdR) ci racconta questo titolo che non poteva non attirare la sua attenzione e che merita un approfondimento. Apparentemente. Non sarebbe meglio una briscola o un sobrio Scala 40? Chi lo sa. (Approfondire. NdR). 5-Minutes Mystery è… forse… un gioco? Tutti sanno che se non dura 3 ore si può al massimo definire passatempo per indolenti. Comunque, pare che certi parvenu ignoranti si divertano in pochi minuti giocando assieme (AHAHA… controllare. NdR). Il nostro… MaC detto DucaConte (Controllare. NdR) ci racconta perché investire porzioni insignificanti di tempo per intrattenersi con gli amici (Idea sospetta… controllare. NdR).

Nel dossier c'è scritto che questo individuo si fa chiamare Capitano Rubbo. Capitano della Ale's Airlines… una inesistente, fittizia compagnia aerea che porta i lettori in "luoghi straordinari". Bisognerebbe lanciare un'indagine a tutto tondo su questi tizi. Bisognerebbe mettere in quarantena questa trasmissione per poi assimilarne gli asset, senza lasciare tracce.

Buon ascolto. Se ci riuscite.