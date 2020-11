The Umbrella Academy 3: ecco quando inizieranno le riprese

Sembra che le riprese di The Umbrella Academy 3 inizieranno a ridosso dei primi mesi del 2021, per arrivare su Netflix entro il 2022.

Un report di What’s on Netflix sembra aver rivelato quando inizieranno le riprese di The Umbrella Academy 3. La serie tratta dai fumetti di Gerard Way dovrebbe avviare la produzione a febbraio 2021 per concludersi ad agosto.

Secondo questa tabella di marcia The Umbrella Academy 3 potrebbe arrivare sulla piattaforma streaming di Netflix nel 2022.

La terza stagione non avrà più come riferimento i fumetti di Gerard Way, considerando che le storie tratte dai volumi pubblicati si sono concluse con la seconda stagione. Ma lo showrunner Steve Blackman ha chiarito di essere in costante contatto con Gerard Way, e che lo sta informando su ogni suo passaggio. Insomma, sembra si voglia evitare un nuovo caso alla Game of Thrones.

Lo stesso Way, che è produttore esecutivo del telefilm, ha chiarito di essere in contatto continuo con Blackman, e che sta contribuendo all’evoluzione di The Umbrella Academy. Ecco le sue parole: