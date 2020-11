Lucca Changes: tutti gli appuntamenti Comics della seconda giornata

Ecco gli appuntamenti Comics della seconda giornata del Lucca Changes. Ogni panel può essere seguito gratuitamente online.

Dopo la giornata inaugurale, le community di appassionati di fumetto, gioco, serie tv, cinema, arte e narrativa del fantastico potranno continuare a partecipare all’inedita edizione Changes di Lucca Comics & Games comodamente da casa con la seconda giornata di appuntamenti.

Gli eventi sono disponibili negli orari indicati sul sito https://www.luccachanges.com/it. Tutti gli appuntamenti sono fruibili gratuitamente online: tutti gli eventi in diretta streaming si possono visualizzare direttamente sul canale YouTube del Festival, in cui saranno sempre segnalati gli appuntamenti in corso https://www.youtube.com/c/luccacomics.

Nel sito del Festival, cliccando direttamente sul link del singolo evento è possibile accedere alla visione.

Ecco gli appuntamenti comics della seconda giornata.

Ore 10:00 Talk & Play – Sio e Dado

Dado e Sio si sfideranno a “Smash Potato”, una variante scema di Super Smash Bros in cui si gioca solamente con gli “abitanti”. Nel mentre proveranno a chiacchierare di qualcosa ma è più probabile che voleranno insulti. https://www.luccachanges.com/it/events/84/talk-play-sio-dado

Ore 11:00 Nasce Riff, la Rete Italiana Festival di Fumetto

I Festival di fumetto si associano in una rete nazionale e, nel quadro di un accordo con il Ministero dei Beni culturali proiettato al futuro, presentano le prime iniziative rivolte a tutta la filiera del fumetto. Sono i primi passi di una “politica nazionale” per il fumetto? Margherita Guccione (Mibact – Direttore Generale Creatività Contemporanea), Luca Maggi (Mibact – Dirigente responsabile settore “Cultura del Fumetto”), Claudio Curcio (Comicon Napoli), Antonio Mannino (Etna Comics), Stefano Piccoli (Arf!), Alberto Polita (Treviso Comic Book Festival), Giovanni Russo (Lucca Comics & Games), Matteo Stefanelli (Comicon Napoli). https://www.luccachanges.com/it/events/1049/nasce-riff-la-rete-italiana-festival-di-fumetto

Ore 12:30 Stand up Keynote con Yoko Yamada

Torna il consueto, attesissimo momento degli annunci lucchesi sulle future novità editoriali di Edizioni Star Comics, movimentati quest’anno, in un esilarante e toccante incontro-scontro fra Italia e Giappone, da una guest star d’eccezione: la stella nascente della scena stand-up comedy italiana Yoko Yamada. https://www.luccachanges.com/it/events/115/stand-up-keynote-con-yoko-yamada

Ore 13:00 Topolino & Co, verso un grandioso 2021

Sono tantissime le novità che vi aspetteranno prossimamente su Topolino, così come i nuovi lanci in edicola e fumetteria: si apre lo scrigno con Topolino Extra e Topolino Gold, poi nel 2021 la nuova serie di Classici Disney d’Autore, il cofanetto per il 25esimo anniversario di PK e il volume di PK Tube, un Topolibro dedicato all’opera e continuano le storie inedite di Pk e WoM in Topolino Fuoriserie. E tante altre novità. https://www.luccachanges.com/it/events/184/topolino-and-co-verso-un-grandioso-2021

Ore 14:00 Comics will break your heart

Perché al cuore del Fumetto c’è la storia, e perché anche a occhi chiusi i fumetti si vedono lo stesso. Con Zerocalcare, Brian Freschi, Ilaria Urbinati, Flavia Biondi, Teresa Radice e Stefano Turconi, Sergio Gerasi. In collaborazione con Bao Publishing. https://www.luccachanges.com/it/events/96/speciale-comics-will-break-your-heart-le-parole-che-non-ti-ho-disegnato

Ore 14:30 Diavoli!! Cani!! MOTOSEGHE!!! Alla scoperta di Chainsaw man!

Un’incursione a mano armata… di motosega nel manga più COOL dell’anno! (Nessun animale sarà maltrattato durante questa live.) Con Alessandra Marchioni, Francesca Romana Guarracino, Enrico Ferraresi. Special guest: Simona Stanzani, la nostra inviata da Tokyo. In collaborazione con Panini Comics. https://www.luccachanges.com/it/events/145/diavoli-cani-motoseghe-alla-scoperta-di-chainsaw-man

Ore 15:00 Rosso Profondo: a caccia di vampiri del ventunesimo secolo

Con Jacopo Masini e Michele Innocenti; ospite speciale Tim Seeley. In collaborazione con SaldaPress. https://www.luccachanges.com/it/events/999/rosso-profondo-a-caccia-di-vampiri-del-ventunesimo-secolo

Ore 15:30 Tough guys for hard times – Gli annunci Panini Comics del 2021

Storie di orrore del presente, di resilienza e di speranza per il futuro. Le novità Panini Comics 2021 tra USA, Francia e Italia. https://www.luccachanges.com/it/events/146/tough-guys-for-hard-times-gli-annunci-panini-comics-2021

Ore 16:00 Dampyr Il Film

Incontro speciale Sergio Bonelli Editore (durata 45 minuti). https://www.luccachanges.com/it/events/1038/dampyr-il-film

Ore 16:30 Saldapress 2021: gli annunci del nuovo piano editoriale

con Andrea G. Ciccarelli e Jacopo Masini. Special Guest: Federico Bertolucci https://www.luccachanges.com/it/events/1000/saldapress-2021-gli-annunci-del-nuovo-piano-editoriale

Ore 18:00 Ales Kot e Giuseppe Camuncoli: l’Europa conquista image comics

Ales Kot è il nuovo astro nascente dei comics americani con i suoi Il Nuovo Mondo, Zero e Days Of Hate. C’è sempre più attenzione verso uno dei più geniali autori che il vecchio continente ha fatto sbarcare in America e vogliamo scoprire tutto su di lui e sulla sua carriera in ascesa. Giuseppe Camuncoli è uno dei disegnatori italiani più conosciuti ed apprezzati d’oltreoceano con anni di carriera in DC Comics e Marvel. Undiscovered Country, la serie best seller scritta da Scott Snyder e Charles Soule, è in arrivo e ne approfondiamo tutti i dettagli assieme al suo disegnatore. https://www.luccachanges.com/it/events/446/ales-kot-e-giuseppe-camuncoli-europa-conquista-image-comics

Ore 18:00 M¥SS KETA e Fumettibrutti – Gender Power

In una perfetta commistione tra musica e fumetto, due “eroine” del contemporaneo si incontrano per parlare di identità di genere. M¥SS KETA, icona pop che con il suo brano cult “Le ragazze di Porta Venezia” ha scritto un vero e proprio manifesto della sorellanza, del girl power, della queer culture e della libertà, e Fumettibrutti, grande fenomeno del fumetto italiano e voce della sua generazione che ha consolidato il suo successo con l’ultimo “P. La mia adolescenza trans”. https://www.luccachanges.com/it/events/796/myss-keta-e-fumettibrutti-gender-power

Ore 18:30 Aldobrando – concerto disegnato

Una live performance d’eccezione per celebrare l’uscita italiana di Aldobrando: Luigi Critone disegnerà dal vivo i personaggi del fumetto sulle note dell’ensemble Concentus Lucensis (Linda Severi, Elisa Severi e Fabio Tricomi) e spazierà tra vari generi della musica del Medioevo. L’evento è realizzato in collaborazione con Coconino Press, Pop 700 e Centro Studi Boccherini. https://www.luccachanges.com/it/events/89/aldobrando-concerto-disegnato

Ore 21:00 Dream On!

Incontro con i Dreamers che hanno sognato Lucca Comics per sentire come immaginano il futuro. L’evento sarà disponibile gratuitamente anche da casa tramite live streaming. https://www.luccachanges.com/it/events/88/dream-on

Ore 21:00 Lo Spazio raccontato da Topolino – Evento ASI & Panini/Disney

Che cosa accumuna il mondo del fumetto a quello delle missioni nello spazio?

La risposta è semplice: la forza di immaginare scenari che vadano oltre i confini della realtà e dell’universo conosciuto. Partendo da questa forza comune nasce questo volume che contiene la raccolta integrale di tutte le storie scritte negli anni sotto la supervisione dell’ASI (Agenzia Spaziale Italiana). In più una storia inedita, Paperino e la missione improbabile, sempre per la sceneggiatura di Alessandro Sisti. Otto storie che raccontano lo spazio italiano e mondiale, una realtà fino a ieri pioneristica, oggi entrata definitivamente nel nostro quotidiano. E se il fumetto ieri era veicolo culturale di quel concetto pioneristico, oggi è narratore di una attività che ci sarà sempre più familiare. Se oggi ci rapportiamo con la realtà dei nativi digitali, in un futuro assai prossimo saluteremo nel nostro cammino i nativi spaziali. Con il direttore di Topolino Alex Bertani, il disegnatore Stefano Zanchi, lo sceneggiatore Alessandro Sisti e Pier Luigi Gaspa, Lucca Comics & Games. In collegamento da Washington interverrà l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea Roberto Vittori. Modera Fabrizio Zucchini, ASI. https://www.luccachanges.com/it/events/462/lo-spazio-raccontato-da-topolino

Ore 21:30 Ridi che è meglio – Con Pera Toons e Dario D’Angiolillo

Due campioni della risata insieme sul palco per uno spettacolo unico. Un fumettista e un comico si incontrano e scontrano a suon di battute. In occasione dell’uscita del nuovo libro di PERA TOONS, un evento di puro divertimento tra freddure, gag live e comicità. https://www.luccachanges.com/it/events/112/ridi-che-e-meglio-con-pera-toons-e-dario-dangiolillo