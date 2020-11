Infinity: ecco tutti i titoli disponibili per un Halloween da brividi

Preparati a trascorrere una notte di Halloween da brividi con Infinity. Sulla piattaforma infatti potrai trovare una selezione di titoli perfetta tra cui IT capitolo due.

Infinity propone una selezione di alcuni tra i più celebri e paurosi titoli horror per trascorrere una notte di Halloween da brividi. A cominciare da IT – Capitolo Due (disponibile su Infinity da domani, oltre che in 4K) sequel del grande successo di critica e box office del 2017 IT (su Infinity anche in 4K) che ha ridefinito il genere horror, diventando parte dell’immaginario collettivo, nonché il film horror dai più alti incassi di tutti i tempi. Poiché ogni 27 anni il male torna a manifestarsi nella cittadina di Derry, nel Maine, IT – Capitolo Due riunisce i personaggi divenuti adulti, e che da tempo hanno intrapreso strade diverse, a distanza di trent’anni dagli eventi del primo film. Il Club dei perdenti si ritroverà ad affrontare, nei due capitoli, il terrificante Pennywise.

Disponibile su Infinity anche in 4K il capolavoro horror di Stanley Kubrick Shining Extended Edition, nella sua versione completa di 144 minuti che include 24 minuti di scene inedite in italiano. Diretto e prodotto da Stanley Kubrick, che ne ha curato anche la sceneggiatura insieme a Diane Johnson, Shining è basato sull’omonimo romanzo di Stephen King e vede il Premio Oscar Jack Nicholson vestire i panni dell’iconico personaggio Jack Torrance. Nel cast anche Shelley Duvall, che interpreta Wendy Torrance, Scatman Crothers nel ruolo di Dick Halloran e Danny Lloyd in quello di Danny Torrance.

L’Evocazione – The Conjuring racconta la storia vera di Ed e Lorraine Warren, due investigatori del paranormale di fama mondiale, chiamati ad aiutare una famiglia terrorizzata da una presenza maligna che si nasconde nella loro fattoria isolata. Costretti ad affrontare la potente entità demoniaca, i Warren si trovano coinvolti nel caso più terrificante della loro vita.

Disponibili su Infinity, anche in 4K, il secondo e il terzo capitolo di Annabelle, la serie di film con protagonista la famigerata bambola malefica dell’universo di The Conjuring. In Annabelle 2: Creation, prequel del successo del 2014 Annabelle, un fabbricante di bambole e sua moglie, diversi anni dopo la tragica morte della loro bambina, accolgono in casa una suora e alcune ragazze provenienti da un orfanotrofio che è stato chiuso: presto diventano l’obiettivo della bambola posseduta Annabelle.

In Annabelle 3, determinare a impedire ad Annabelle di continuare a seminare il caos, i demonologi Ed e Lorraine Warren portano la bambola posseduta nella stanza dei manufatti chiusa a chiave della loro casa, mettendola “al sicuro” dietro un vetro consacrato e ottenendo la santa benedizione di un sacerdote. Ma li attende una spietata notte di orrore, quando Annabelle risveglia gli spiriti maligni nella stanza, pronti a mettere gli occhi su un nuovo bersaglio: Judy, la figlia di dieci anni dei Warren, e le sue amiche.

Vincitore degli Oscar® nel 1973 come Miglior Sceneggiatura Non Originale e Miglior Sonoro, L’Esorcista è uno dei film più scioccanti e avvincenti nella storia del cinema e racconta la storia realistica e inquietante di una ragazza innocente posseduta da un’entità maligna. Nel film, il regista William Friedkin unisce l’abile recitazione di Linda Blair nei panni dell’inerme Reagan, posseduta dal male, di Ellen Burstyn nel ruolo della madre disperata, di Jason Miller che interpreta Padre Karras tormentato dai dubbi e di Max von Sydow nei panni del devoto Padre gesuita Merrin, autore dell’esorcismo.

Questi e molti altri film sono disponibili su Infinity per una notte da brividi.