Lucca Changes: ecco tutti gli appuntamenti di Tunué

Ecco tutti gli appuntamenti di Tunué durante il Lucca Changes, la nuova edizione del Lucca Comics che durerà dal 29 ottobre all’1 novembre.

Dopo gli appuntamenti di Panini Comics sono stati resi noti anche le presentazioni che la casa editrice Tunué farà durante il Lucca Changes, la nuova edizione del Lucca Comics che quest’anno si svolgerà per gran parte online.

Ecco gli appuntamenti.

29 ottobre, ore 19:00

𝐌𝐨𝐧𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐀𝐥𝐥𝐞𝐫𝐠𝐲 – 𝐋𝐚 𝐯𝐨𝐜𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐨𝐦𝐛𝐫𝐚

Con Francesco Artibani, Katja Centomo, Licia Troisi, Arianna Rea

Una delle serie più acclamate degli anni 2000, con una fanbase enorme e fedelissima, vendite in tutto il mondo e un riscontro talmente grande da aver generato un vero e proprio marchio. Nata in casa Disney dallo studio Red Whale, Monster Allergy è tornata grazie a Tunué sia nella versione classica (Deluxe e collection) che in nuove fantastiche avventure: Monster Allergy Evolution di cui gli autori presentano l’ultima uscita, “La voce dell’ombra”.

30 ottobre, orario da definire

𝐅𝐫𝐚 𝐌𝐢𝐥𝐥𝐞 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐞𝐝 𝐈𝐥 𝐭𝐞𝐬𝐨𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐢𝐠𝐧𝐨 𝐧𝐞𝐫𝐨

Con Paco Roca, Guillermo Corral e Tony Sandoval, modera Fabio Geda

In occasione dell’uscita dell’ultimo lavoro di Paco Roca sceneggiato con Guillermo Corral “Il Tesoro del cigno nero” e della nuova edizione per la collana Ali di “Mille Tempeste” di Tony Sandoval gli autori dialogano con lo scrittore italiano Fabio Geda.

31 ottobre, ore 19:00

𝐄𝐦𝐦𝐚 𝐞 𝐥’𝐮𝐧𝐢𝐜𝐨𝐫𝐧𝐨

L’autrice Dana Simpson dialoga con Gabriella Valera, redattrice di Topolino Magazine

Serie di successo assoluto in USA con 1.6 milioni di copie vendute, “Emma e l’unicorno” è un graphic novel per ragazzi, e non solo, sulle avventure di una bambina e della sua nuova “magica” amica. Dialoghi ironici e intelligenti, carichi di umorismo e sarcasmo. La redattrice di Topolino Magazine Gabriella Valera ne parlerà con l’autrice Dana Simpson.

1 novembre, ore 19:00

𝐏𝐢𝐜𝐜𝐨𝐥𝐞 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐞 𝐝𝐚𝐥 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨

Shaun Tan dialoga con Nadia Terranova

Tra i migliori libri dell’anno secondo il The Guardian, Piccole storie dal centro, è il nuovo capolavoro di Shaun Tan, uno dei più importanti autori contemporanei, il più eclettico e talentuoso artista degli ultimi anni per la varietà di tecniche. Dialogherà in esclusiva con la scrittrice Nadia Terranova sul libro in uscita il 5 novembre e per cui è stato già insignito del prestigioso premio Kate Greenway Medal 2020.