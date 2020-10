Lucca Changes: ecco tutti gli appuntamenti di Panini Comics

Ecco tutti gli appuntamenti di Panini Comics durante il Lucca Changes, l’edizione 2020 del Lucca Comics che si svolgerà prevalentemente in digitale.

Anche quest’anno Panini Comics sarà tra i protagonisti di Lucca Changes, l’edizione rinnovata e ripensata del community event dedicata al fumetto, al gioco, all’animazione e all’immaginario fantasy.

Sono tante le iniziative pensate da Panini Comics in collaborazione con Lucca Changes che animeranno le giornate della rassegna con appuntamenti digital (disponibili sui canali social ufficiali dell’editore e su quelli di Lucca Changes) per tutti i lettori e i curiosi, e non mancheranno anche incontri speciali live dai palazzi storici della città, anch’essi fruibili online.

Panini Comics presenterà tante novità editoriali e le anteprime più attese coinvolgendo ospiti italiani e internazionali. Un programma tutto da scoprire che sarà dettagliato e consultabile nei prossimi giorni sul sito dell’editore e della manifestazione.

GLI APPUNTAMENTI

L’avventura di Panini Comics si aprirà con una serie di appuntamenti per tutti coloro che attendono di scoprire le novità editoriali (e i gadget!) presentati in occasione di Lucca Changes e disponibili in fumetteria, libreria, edicola e online su paninicomics.it. Comics, Marvel, DC, Planet Manga, Disney, ce ne sarà per tutti i gusti!

Non mancheranno poi le presentazioni in diretta degli annunci per il 2021. Sono infatti tantissimi i titoli che popoleranno gli scaffali e le edicole nella prossima stagione. Come quelle legate a Topolino, che arriveranno prossimamente sul magazine a fumetti più amato, così come i nuovi lanci Disney in edicola e fumetteria.

Tough guys for hard times è invece il titolo dell’appuntamento con le novità Panini Comics 2021, titoli originali in arrivo da USA, Francia e – soprattutto – Italia. Tra Multiversi oscuri, guerre di Joker, etichette nere e futuri (im)possibili, uno degli appuntamenti più attesi sarà la conferenza di presentazione degli imminenti eventi DC targati Panini Comics, ricordandosi che nel 2021 DC goes Death Metal!

Immancabile, poi, l’appuntamento con Marvel per un viaggio nell’Universo delle Meraviglie che ci regalerà una stagione ricca di crossover, eventi e volumi imperdibili. E, per finire, lo spazio con tutte le novità Planet Manga che non mancherà di titoli classici, nuovi e un annuncio top secret.

Panini Comics, da oltre 25 anni, condivide con tutti i suoi lettori le opere delle firme più apprezzate del mondo fumettistico italiano e internazionale e, anche quest’anno, saranno tanti i grandi nomi che parteciperanno agli appuntamenti pensati per presentare – anche in modo unconventional – le loro opere.

Un calibro da novanta come Leo Ortolani sarà protagonista di un appuntamento live che unisce disegno e geologia: il Professor Ortolani proporrà una lezione di “Fantarcheologia” in un avvincente viaggio tra le pagine più nascoste del Il Cercatore, la sua più recente pubblicazione Panini Comics.

La musica sarà protagonista con il frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti Davide Toffolo, per un incontro unico – dal vivo e visibile sulla piattaforma Lucca Changes –, un “racconto unplugged” fatto di note e immagini, alla scoperta della graphic novel Cinque Allegri Ragazzi Morti – Il Ritorno. I ragazzi di Casa Surace parteciperanno a un “aperitivo da giù” per presentare il loro Manuale del Fuorisede, contenente tutti i segreti per sopravvivere alla grande anche senza l’aiuto di nonna e mamma.

E poi… Marco B. Bucci e Jacopo Camagni presenteranno Arcadia, l’inizio di una nuova era per la loro apprezzata saga Nomen Omen. Lorenzo Pastrovicchio e Francesco Artibani si uniranno a Cristian Canfailla e Giovanni Barbieri, autori di Bobby Sombrero, per una spassosa lettura “ad alta voce” che ci porterà nello spazio al grido di Holy Flamingo!

Con Giulio Macaione si volerà in Giappone in occasione dell’uscita del secondo volume del suo F***ing Sakura. Jacopo Paliaga e Eleonora Bruni, invece, parleranno di Space Opera 2.

Sio sarà protagonista di una sessione di gioco dal vivo del suo librogame Johnnyfer Jaypegg e il problema dei tre corgi. La superstar del fumetto internazionale Mirka Andolfo parlerà della conclusione di Mercy, la sua ultima opera in tre capitoli. Infine, gli autori di Simple&Madama, Lorenza Di Sepio e Marco Barretta, disegneranno live una vignetta coinvolgendo tutte le persone che parteciperanno alla diretta e, tra una chiacchiera e l’altra, parleranno dei prossimi numeri del loro magazine Embè?

Gli appuntamenti del mondo Disney a Lucca Changes sono tanti e per tutti i gusti, dal divertimento al mistero, fino alla scienza. Si volerà verso L’Isola dei Misteri perché, dopo 19.999 leghe sotto i mari, Francesco Artibani e Lorenzo Pastrovicchio sono pronti a riportare tutti i lettori a bordo del Nautilus, alla scoperta dei misteri dell’isola e del making of di ambientazioni e personaggi di questa avventurosa serie.

Marco Nucci, invece, presenterà Mister Vertigo, raccontando la genesi e le peculiarità del misterioso e ipnotico personaggio che ha di recente iniziato a complicare la vita degli abitanti di Topolinia e che darà del filo da torcere a Topolino. Per presentare il volume Lo spazio raccontato da Topolino, realizzato grazie alla sinergia tra Panini Comics e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), ci sarà un incontro speciale con Alessandro Sisti e Stefano Zanchi (autori della storia inedita Paperino e la missione improbabile inserita nell’albo), l’astronauta italiano Roberto Vittori e altri ospiti speciali.

Inoltre, appuntamento con Marco Gervasio per entrare nell’universo di Paperbridge, serie che racconta il mondo di John Lamont Quackett prima che diventasse il famigerato ladro Fantomius, con Wizards of Mickey e le atmosfere di magia e mistero disegnate da Lorenzo Pastrovicchio, e con Gli Italici Paperi insieme a Matteo Venerus e Emmanuele Baccinelli.

A farla da padrone, sul fronte Marvel, sarà l’evento dell’anno: Empyre. Kree vs. Skrull: è questo lo scontro alla base della miniserie cosmica della Casa Delle Idee che ha infiammato il 2020. Una storia lunga migliaia di anni, che trova il culmine proprio in Empyre, e che sarà ripercorsa in un appuntamento da non perdere a cui prenderanno parte gli autori della serie Al Ewing e Valerio Schiti.

Non mancheranno, ovviamente, gli appuntamenti con autori e opere del Multiverso DC, a partire dalla conferenza che si tingerà di sonorità metal. Ma non finisce qui… perché altre grandi sorprese targate Panini Comics sul mondo DC saranno comunicate presto!

Planet Manga arriva all’appuntamento di Lucca Changes nel segno del Maestro Naoki Urasawa con Asadora!, coraggiosa, energica, testarda ragazza che ha un solo messaggio per tutti: non arrendersi mai. Se ne parlerà in un appuntamento digital insieme a Dario Moccia, youtuber e grande fan del Maestro. Tra le novità presentate a Lucca, inoltre, ci saranno l’attesissimo Chainsaw Man, Magical Girl Howling Moon (con la prima variant cosplayer italiana realizzata in collaborazione con Giada Robin) e Spy X Family, il manga più “letale” dell’anno.

Questi sono solo alcuni dei grandi appuntamenti Panini Comics che troveranno spazio a Lucca Changes. Tutte le informazioni, l’elenco completo con le modalità di fruizione e il calendario ufficiale delle attività Panini Comics sarà disponibile prossimamente online, su tutti i canali social del gruppo e su LuccaChanges.com. Stay tuned!