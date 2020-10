Le Streghe: il film di Robert Zemeckis in esclusiva digitale dal 28 ottobre

Ecco tutti i dettagli dell’uscita in digitale di Le Streghe, il film di Robert Zemeckis tratto dal romanzo di Roald Dahl.

Doveva inizialmente arrivare nelle sale cinematografiche, ed invece Le Streghe, il nuovo film di Robert Zemeckis, arriverà direttamente in digitale anche in Italia. Il lungometraggio è programmato per essere disponibile dal 28 ottobre.

Il lungometraggio sarà disponibile per l’acquisto e il noleggio premium su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film; TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Infinity.

Rivisitando l’amato racconto di Roald Dahl per un pubblico moderno, la visione innovativa de “Le streghe” di Zemeckis, narra la storia commovente e ricca di humor nero di un giovane orfano (Bruno) che, alla fine del 1967, va a vivere con la sua adorata nonna (Spencer) a Demopolis, una cittadina rurale dell’Alabama.

Il ragazzo e sua nonna si imbattono in alcune streghe apparentemente glamour ma completamente diaboliche, così la nonna saggiamente decide di portare il nostro giovane eroe in una sfarzosa località balneare. Purtroppo arrivano esattamente nello stesso momento in cui la Strega Suprema (Hathaway) ha riunito la sua congrega di fattucchiere di tutto il mondo -sotto copertura- per portare a termine i suoi piani malefici.

Nel cast ci sono nomi di spicco come Anne Hathaway, Octavia Spencer, Chris Rock e Stanley Tucci.