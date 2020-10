Le Streghe: il film di Robert Zemeckis dal 28 Ottobre al cinema, ecco il trailer

Primo trailer per Le Streghe, adattamento cinematografico di Robert Zemeckis dell’opera di Roald Dahl, che arriverà nei cinema internazionali il 28 Ottobre.

È delle scorse ore un’importante notizia per quanto riguarda le uscite cinematografiche: Warner Bros ha infatti annunciato che l’adattamento del romanzo per bambini di Roald Dahl, Le Streghe, da parte di Robert Zemeckis, sarà distribuito negli Stati Uniti su HBO Max a partire dal 22 Ottobre, ed arriverà nei cinema internazionali il 28 Ottobre.

L’annuncio dovrebbe riguardare anche il mercato italiano, dato che è stato diffuso anche un trailer nella nostra lingua, che vi mostriamo di seguito:

Nel cast ci sono nomi di spicco come Anne Hathaway, Octavia Spencer, Chris Rock e Stanley Tucci. Il film è descritto come una rivisitazione della storia di Dahl per un pubblico più moderno, e racconta della storia di un giovane orfano che va a vivere con sua nonna in una cittadina rurale dell’Alabama, dove incontrano alcune affascinanti ma diaboliche streghe.

Il romanzo è stato pubblicato nel 1983, ambientato in Inghilterra, ed è già stato adattato nel 1990 in un film con Anjelica Houston e Rowan Atkinson. A dirigere il nuovo film sarà invece Robert Zemeckis, il geniale autore di Ritorno al Futuro e Forrest Gump, giusto per citare due titoli noti e cari a tutti. Zemeckis ha scritto la sceneggiatura insieme a Kenya Barris e Guillermo del Toro.

Che ne pensate del trailer? Vi incuriosisce il film?