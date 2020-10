Justice League: online il trailer della Snyder Cut in 16-bit

John Stratman ha pubblicato su YouTube il trailer della Snyder Cut di Justice League in versione 16-bit, proponendo qualcosa di molto spassoso.

In attesa di novità sulla Snyder Cut online è stato pubblicato un curioso trailer che propone il filmato dedicato a Justice League in versione 16-bit. Si tratta del trailer della nuova versione di Zack Snyder.

Ecco il filmato che è stato realizzato da John Stratman.

Nel trailer in 16-bit, così come in quello originale, possiamo ascoltare la canzone Hallelujah accompagnare sequenze come Superman con il costume nero, il nuovo look di Steppenwolf, ed anche uno sguardo a Darkseid.

Per la Snyder Cut di Justice League si parla anche di una possibile introduzione di Lanterna Verde. Insomma, le sorprese in questa Snyder Cut non mancheranno affatto. Lo stesso regista ha dichiarato che Justice League su HBO Max sarà diviso in quattro parti da un’ora l’uno.

Il film del 2017 è stato rimaneggiato da Joss Whedon, e dell’opera concepita inizialmente da Zack Snyder si è visto poco. La versione di Justice League che arriverà su HBO Max nel 2021 sarà quindi un qualcosa di totalmente diverso da ciò che si è visto al cinema alcuni anni fa.

Il regista per lavorare a questa sua versione del lungometraggio avrà a disposizione tra i 20 ed i 30 milioni di dollari per operare alcuni interventi a livello grafico e di effetti speciali.