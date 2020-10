Saturday Night Live colpisce ancora con il duello Joe Biden-Donald Trump

Se sabato vi siete sintonizzati sulla NBC, probabilmente non vi aspettavate che facessero la parodia di WrestleMania, ma benvenuti nel 2020. Saturday Night Live ha deciso di divertirsi con gli eventi del Town Halls sia per il presidente Trump che per Joe Biden.

Il Town Halls di giovedì era un facile bersaglio per la satira: c’è stata una protesta all’inizio di questa settimana quando la NBC ha programmato questa puntata con Trump contro una già programmata sulla ABC con Biden. Ma Savannah Guthrie, moderatrice dell’evento NBC News, ha guadagnato elogi diffusi per aver incalzato Trump con domande e follow-up duri.

Il ciclo elettorale ha fornito molto foraggio per SNL nella sua 46a stagione. Biden ha finito per essere sia Bob Ross che Mister Rogers. La scorsa settimana ha incastrato i dibattiti del vicepresidente e ora l’attenzione deve tornare alla più grande gara del paese.

Ci sono state molte conversazioni su come lo show avrebbe gestito questa stagione politica. Jim Carrey è tornato come Biden, questa volta annoiando il suo pubblico con risposte prolisse e un contegno gentile che alla fine lo ha portato a indossare un maglione, come il signor Rogers. Alec Baldwin è tornato nei panni di Trump, pronunciando male il nome di Guthrie (Serengetti, Santana) e difendendo il suo retweet delle teorie del complotto.

A chi servono tutti questi dibattiti? Voglio dire, chi è ancora indeciso su queste elezioni? Che tu stia votando per Trump o Biden, hai sicuramente deciso e probabilmente non ne sei entusiasta. Queste scelte sono così brutte che Kanye West sta pensando di candidarsi. Ciò non accadrebbe se avessimo effettivamente dei buoni candidati. Quando Kennedy correva contro Nixon, nessuno diceva, che mi dici di Little Richard? Ha detto il produttore.

Vi lasciamo con il video della serata di seguito: