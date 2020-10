L’attacco dei Giganti prefigura l’inevitabile morte di Eren (RUMOR)

L’attacco dei Giganti sembra prefigurare l’inevitabile morte di Eren, nel nuovo capitolo della serie.

La serie finale dell’Attacco dei Giganti ha portato alla distruzione totale, ma come anticipa il nuovo capitolo della serie, l’unica cosa che sembra inevitabile è la morte di Eren Yeager. L’arco finale delle vicende ha portato la serie in una direzione selvaggiamente inaspettata poiché la guerra contro Marley ha dato il via non solo a una guerra tra due razze in lotta, ma alla fine ha portato Eren a dichiarare la totale distruzione di tutti al di fuori di Paradis. Con lui che prende una tale posizione, c’è davvero solo un modo in cui tutto questo può risolversi.

Ora che Eren si è ufficialmente unito al potere di Ymir e del Titano Fondatore, la sua forza è arrivata a un livello completamente nuovo. Eren, anche se è determinato nella sua decisione, tuttavia, contatta i suoi ex amici per un’ultima conversazione.

In questa conversazione finale, Eren spiega fino a che punto è veramente disposto a spingersi, ma c’è qualcosa di strano nelle sue parole. Con la consapevolezza di aver già visto il futuro, c’è qualcosa di strano nel modo in cui li invita a combatterlo. Anche se dice di essere fermo nella sua decisione a fare ciò che vuole, avverte che sono liberi di provare a fermarlo se lo desiderano.

Tutti si rendono conto che Eren sta mettendo alla prova la loro determinazione, quindi sembra quasi che anche questo faccia parte di un piano. Questa potrebbe essere solo una sorta di scappatoia per Eren considerando quante cose terribili ha fatto, ma si assicura di dire che se i suoi ex amici vogliono fermarlo devono assicurarsi che non prenda più fiato.

Eren potrebbe fare in modo che i suoi amici lo uccidano? Pensi che Eren sopravviverà fino alla fine della serie?

