L’Attacco dei Giganti 4: trailer, data di uscita, notizie e dettagli

L’Attacco dei Giganti 4, sembra che la stagione in uscita alla fine del 2020, sarà l’ultima della serie. Ecco tutto quello che sappiamo al riguardo!

Adattato dal manga con lo stesso nome di Hajime Isayama, l’Attacco dei Giganti è stata una serie di base per i fan degli anime di tutto il mondo sin dalla sua anteprima nel 2013. Con una conclusione soddisfacente della terza stagione ci si aspetta una quarta stagione ancora più sorprendente.

La stagione 4 sarà l’ultima serie di episodi per l’impressionante franchise di questo anime. Questo era prevedibile visti i progressi dello spettacolo con la trama del manga, ma crea comunque un po’ di delusione per i fan più affezionati. Per fortuna, c’è ancora molto da fare per Eren e i suoi amici. Il finale della terza stagione ha visto l’umanità alle prese con la verità di ciò che è realmente accaduto nel seminterrato di Grisha. Ora i Survey Corps hanno lasciato i confini di Wall Maria e sono pronti a svelare i misteri di Paradis Island.

Abbiamo già il primo trailer ufficiale della stagione 4. C’è sicuramente molto da elaborare qui. I primi fotogrammi corrispondono al tono elegiaco della fine della terza stagione con un’aquila solitaria che si libra nel cielo. Ci si prepara però a uno scontro fra giganti.

La premiere della stagione 4 dell’Attacco dei Giganti era precedentemente fissata per l’autunno del 2020, con la data esatta da determinare. Ma il 22 settembre, Crunchyroll e Funimation hanno riferito di aspettarsi l’ultima stagione entro la fine di quest’anno, portando alcuni fan a ipotizzare che la stagione sia stata leggermente ritardata.

Secondo quanto riferito, Isayama ha affermato nell’aprile del 2019 che il manga finirà probabilmente entro uno o due anni. Sebbene questa sia indubbiamente una notizia difficile da accettare per i fan di lunga data, i tempi del manga e il finale dell’anime porteranno il franchise a una conclusione ordinata.