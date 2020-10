The Batman: ecco un video con il cavaliere oscuro sopra una cattedrale

Ecco un video dal set di The Batman, con il Cavaliere Oscuro in cima ad una cattedrale in una scena mozzafiato.

Le riprese di The Batman stanno proseguendo in Inghilterra, nonostante le nuove restrizioni varate dal Governo britannico, e tra i nuovi contenuti diffusi online provenienti dal set possiamo vedere un video del cavaliere oscuro svettare sopra una cattedrale.

Ecco il filmato.

Non è chiaro se la persona che indossa i panni di Batman sia Robert Pattinson oppure uno stuntman. L’atmosfera che emana comunque questa sequenza è abbastanza dark e gotica.

Alcuni giorni fa sono state mostra nuove foto dal set di The Batman, con Zoe Kravitz, Robert Pattinson e John Turturro in azione nei panni di Catwoman, Bruce Wayne e Carmine Falcone.

Tra i protagonisti del film diretto da Matt Reeves ci sono anche Colin Farrell nei panni del Pinguino, Andy Serkis come maggiordomo di Bruce Wayne, ovvero Alfred. Ed un altro attore che farà parte del lungometraggio sarà Jeffrey Wright, che vestirà i panni del Commissario Gordon

La data d’uscita di The Batman slitta ancora, ed il film si sposta dal 2021 al 2022. Il lungometraggio doveva inizialmente uscire il 25 giugno 2021, e successivamente è stato spostato all’1 ottobre 2021. Ora invece uscirà il 4 marzo 2022.