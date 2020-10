First Kill: Emma Roberts produrrà la serie Netflix sui vampiri

L’attrice Emma Roberts sarà produttrice della serie TV First Kill, che Netflix produrrà basandola sul racconto di Victoria “V.E.” Schwab.

Emma Roberts, che ha già lavorato a produzioni come Scream 4, Scream Queens e American Horror Story, continuerà a lavorare su progetti horror, ed in particolare su First Kill, serie Netflix di cui sarà produttrice esecutiva.

Si tratta di uno show che avrà puntate da un’ora basate sul racconto ominimo di Victoria “V.E.” Schwab. La storia è incentrata sull’adolescente Juliette che deve prepararsi per la sua prima azione da vampira, e che inizia a notare una ragazza appena arrivata in città che va di nome Calliope. Juliette scoprirà però che Calliope è una cacciatrice di vampiri, appartenente ad una famiglia di celebri cacciatori. Entrambe capiranno che cercare la morte dell’altro non è un’operazione così facile.

La Schwab ha creato la storia e farà da co-sceneggiatrice e produttrice esecutiva. Mentre la showrunner della serie sarà Felicia D. Henderson. Per la prima stagione di First Kill sono stati ordinati otto episodi.

A proposito di vampiri Netflix nelle ultime settimane ha distribuito il film Vampires vs the Bronx, in cui mischia scenari da teen comedy ad elementi horror.