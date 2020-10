Fire Power Preludio, l’anteprima del nuovo fumetto di Robert Kirkman (il creatore di The Walking Dead) e Chris Samnee, campione d’incassi negli Stati Uniti.

L’anteprima di Fire Power Preludio, il nuovo esplosivo fumetto di Robert Kirkman (The Walking Dead) e della super star Chris Samnee, tutto arti marziali, action e l’ambizioso obiettivo di reinventare un genere in chiave moderna.

Oltre ad essere disegnato in maniera davvero eccellente dal talentuoso Chris Samnee, Fire Power (il numero successivo a Fire Power Preludio, qui mostrato) rappresenta anche un interessante caso commerciale negli Stati Uniti, visto che il numero 1 è balzato in un attimo in cima alle classifiche con oltre 200.000 copie vendute, impresa tutt’altro che facile, specie in questi tempi.

Robert Kirkman, dopo averci abituato ad una grande narrazione con opere come l’immortale (perdonate il paradosso) The Walking Dead, Invincible (che a breve vedrà il rilascio della serie animata su Amazon Prime Video), Outcast e molto altro, abbandona alcuni suoi clichè narrativi e si lancia nel genere dei classici film di arti marziali cinesi degli anni ’70, reinventando il genere, per le nuove generazioni e ritrovando la freschezza creativa dei primi tempi di Invincible.

E ci riesce. Fire Power Preludio è fresco, divertente, incredibilmente dinamico e soprattutto molto affascinante.

Il 22 ottobre, per SaldaPress, uscirà in tutte le fumetterie, librerie e store on line, Fire Power Preludio, la storia che pone le basi per la storia di Owen Johnson e il segreto per dominare il potere della fiamma!

Sarà disponibile in due versioni, regular e variant cover. Inoltre sarà disponibile una terza versione exclusive (solo per l’eshop di saldaPress) con cofanetto slipcase e plate firmata da Robert Kirkman (200 pezzi).

Sinossi