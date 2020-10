Invincible, il teaser trailer della serie animata di Amazon Prime

Mostrato un teaser trailer della serie animata basata su Invincible, che sarà trasmessa in streaming su Amazon Prime Video nel corso del 2021.

Robert Kirkman, creatore di The Walking Dead, ha mostrato un teaser trailer della serie animata basata su Invincible, che sarà trasmessa in streaming su Amazon Prime Video nel corso del 2021. La prima visione è avvenuta nel corso di un panel di New York Comic Con 2020.

Ecco come Amazon descrive la serie: Invincible è uno spettacolo di supereroi animati per adulti che ruota attorno al diciassettenne Mark Grayson (Steven Yeun), che è proprio come ogni altro ragazzo della sua età – tranne che suo padre è il supereroe più potente del pianeta, Omni-Man (JK Simmons). Ma mentre Mark sviluppa i suoi poteri, scopre che l’eredità di suo padre potrebbe non essere così eroica come sembra.

Ad accompagnare Simmons e Yeun in questo epico viaggio animato c’è una formazione impressionante di doppiatori, tra cui Sandra Oh (Killing Eve), Seth Rogen (This is the End), Gillian Jacobs (Community), Andrew Rannells (Black Monday, Girls), Zazie Beetz (Deadpool 2), Mark Hamill (Star Wars: Gli ultimi Jedi), Walton Goggins (Justified), Jason Mantzoukas (Brooklyn Nine-Nine), Mae Whitman (Good Girls), Chris Diamantopoulos (Silicon Valley), Melise (The Flash ), Kevin Michael Richardson (The Simpsons) e Gray Griffin (Avengers Assemble).

Sebbene non sia stata annunciata alcuna data di rilascio esatta durante il panel, Amazon ha affermato che possiamo aspettarci di vedere la serie nel 2021. Cosa ne pensi del trailer? Fateci sapere nei commenti qui sotto.