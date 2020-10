Soul della Pixar rilascia un nuovo trailer sbalorditivo

Soul della Pixar ha rilasciato un nuovo trailer che rileva tanti dettagli in più sul Cast e la storia.

Soul, l’ultima meraviglia generata dalla Pixar Animation Studios, ci regala un nuovo trailer prima di Natale. Sappiamo già che sarà presentato su Disney+, la piattaforma di streaming diretta al consumatore dell’azienda. Anche se, sì, questo è un peccato perché non vedevamo l’ora di sentire la scintillante colonna sonora di Trent Reznor e Atticus Ross uscire da altoparlanti giganti, è semplicemente bello sapere che il film è in arrivo e sarà qui presto – il giorno di Natale, non di meno. E, se per qualche motivo non fossi già entusiasta, c’è un nuovo trailer per farti jazzare adeguatamente.

Questo nuovo trailer offre uno sguardo migliore alla trama del film di Pete Docter, poiché l’insegnante di musica delle scuole medie Joe (Jamie Foxx) sogna di diventare un musicista jazz. Naturalmente, quei sogni vengono interrotti quando cade da un tombino e finisce in The Great Before, dove incontra 22 (Tina Fey) un’anima che non ha alcun interesse per il mondo umano. Insieme vanno in missione per riavere il corpo di Joe e realizzare ciascuno i propri sogni.

Insieme al trailer, Disney e Pixar hanno rivelato l’intero cast vocale del film, che ora sappiamo include Graham Norton, Rachel House, Alice Braga, Richard Ayoade e June Squibb. Quindi, sì, questo cast è assolutamente incredibile e non fa che aumentare la nostra eccitazione.

Varrà davvero la pena aspettare quando Soul uscirà il giorno di Natale su Disney+, pieno del tipo di creazione di mondi fantasiosi che ti aspetti da Pixar. Avrai voglia di abbracciare forte la tua famiglia forte con questo film.