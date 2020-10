Soul della Pixar salta i cinema per arrivare su Disney Plus

Soul della Pixar non passerà dalle sale ma debutterà esclusivamente su Disney Plus in tempo per Natale.

Il film d’animazione Soul per famiglie verrà lanciato sul servizio di streaming il 25 dicembre. Nei mercati internazionali in cui Disney Plus non è disponibile, Soul uscirà nelle sale in una data ancora da definire.

Soul era inizialmente previsto per il rilascio a giugno, ma è stato successivamente rinviato al 20 novembre a causa della pandemia di coronavirus.

Disney stava esplorando varie opzioni di rilascio per Soul ed era improbabile che andasse avanti con la data di fine novembre. La decisione della Universal di spingere in avanti l’uscita della sua commedia animata The Croods: A New Age dal 23 dicembre al 25 novembre, la stessa settimana prevista per il lancio di Soul, ha rafforzato ulteriormente la possibilità che il film Pixar si sarebbe spostato.

A differenza di Mulan, pubblicato su Disney Plus a pagamento, Soul sarà disponibile per i 60,5 milioni di abbonati di Disney Plus senza costi aggiuntivi.

Siamo entusiasti di condividere lo spettacolare e commovente film Soul della Pixar con il pubblico direttamente su Disney+ a dicembre. Un nuovo film della Pixar è sempre un’occasione speciale, e questa storia sulla ricerca del proprio posto nel mondo sarà un piacere per le famiglie da godersi insieme durante le festività natalizie.

Ha affermato Bob Chapek, amministratore delegato di The Walt Disney Company.

La notizia arriva pochi giorni dopo che l’operatore cinematografico Cineworld, proprietario di Regal negli Stati Uniti, ha annunciato l’intenzione di chiudere temporaneamente tutte le 536 location, alludendo al panorama teatrale impegnativo. I rivali AMC e Cinemark hanno dichiarato che non intendono chiudere nessuna sede negli Stati Uniti.

Nelle ultime settimane, i pochi film rimasti ancora fissati per l’uscita nelle sale quest’anno hanno iniziato a comunicare le loro date. Dune e il sequel di James Bond No Time to Die hanno recentemente posticipato i rispettivi debutti nel 2021. Con il posto vacante per Soul, c’è solo un potenziale blockbuster – Wonder Woman 1984 il 25 dicembre – rimasto nel calendario delle uscite per il 2020 .

Pete Docter (Monsters Inc., Up) e Kemp Powers (One Night in Miami) hanno co-diretto Soul, una storia esistenziale su un insegnante di musica delle scuole medie (doppiato da Jamie Foxx) che sogna di essere un artista jazz.

Ma prima della sua grande occasione, subisce un incidente che separa la sua anima dal suo corpo. Viene quindi trasportato a un Seminario per la ricerca dell’anima, dove si allea con 22 (doppiata da Tina Fey) per riportare la sua anima al suo corpo sulla Terra prima che sia troppo tardi.