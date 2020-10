La demo di Kingdom Hearts Melody of Memory è disponibile da oggi!

Il gioco di Kingdom Hearts Melody of Memory verrà lanciato per Switch, PS4, Xbox One in Occidente il 13 novembre; in Giappone l’11 novembre.

L’account Twitter ufficiale della serie Kingdom Hearts di Square Enix ha annunciato la demo per il gioco Kingdom Hearts Melody of Memory. La demo è stata lanciata per prima in Giappone, Australia e Nuova Zelanda.

Illustrated by series director Tetsuya Nomura, we're proud to present the brand-new key art for #KingdomHearts Melody of Memory, coming to #NintendoSwitch, #PS4 and #Xbox One on November 13, 2020!

How many of the scenes behind Kairi do you recognize?

— KINGDOM HEARTS (@KINGDOMHEARTS) August 26, 2020