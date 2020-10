Don’t Look Up: Leonardo DiCaprio e un cast stellare per il film Netflix

Netflix ha annunciato il cast di Don’t Look Up, nuova commedia di Adam McKay, che, da Leonardo DiCaprio a Jennifer Lawrence, sarà assolutamente stellare.

Negli ultimi mesi si era capito che Netflix stesse cercando di fare le cose in grande con il film Don’t Look Up, la nuova commedia di Adam McKay con protagonista Jennifer Lawrence, e adesso è finalmente ufficiale. Il film avrà un cast assolutamente stellare, come annunciato dal colosso dello streaming tramite i propri account social.

The cast of Adam McKay's DON'T LOOK UP is absolutely iconic: 💫Leonardo DiCaprio joins

💫Jennifer Lawrence &

💫Rob Morgan alongside

💫Meryl Streep

💫Cate Blanchett

💫Jonah Hill

💫Himesh Patel

💫Timothée Chalamet

💫Ariana Grande

💫Kid Cudi

💫Matthew Perry

💫Tomer Sisley pic.twitter.com/UODRd7r2t8 — NetflixFilm (@NetflixFilm) October 14, 2020

Vedremo infatti nomi come quelli di Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Himesh Patel, Kid Cudi, Matthew Perry, Rob Morgan e Tomer Sisley.

Il film racconterà la storia di due astronomi di basso livello che iniziano un media tour per cercare di avvertire l’umanità di un asteroide in arrivo che distruggerà la Terra.

La maggiore difficoltà è stata convincere Leonardo DiCaprio, la cui agenda era già impegnata per via del prossimo film di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. L’attore già in passato era stato vicino a ruoli per film su Netflix, ma era rimasto una delle poche superstar a non aver ancora lavorato per il colosso.

Come abbiamo ormai capito però, i tempi stanno cambiando ed ora anche i suoi due prossimi film, Killers of the Flower Moon (Apple) e Don’t Look Up (Netflix) saranno prodotti da colossi dello streaming. Visti i nomi coinvolti è probabile che entrambi i film saranno proiettati anche al cinema, ma bisognerà aspettare di capire quando saranno riaperti in sicurezza in tutto il mondo, e che risultati avranno ai botteghini i grandi film in uscita da qui al prossimo periodo.

Che ne pensate del cast di Don’t Look Up? Si tratta di un successo già annunciato per Netflix?