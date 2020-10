Netflix: dopo Enola Holmes ha in programma anche Sherlock Junior?

Sembra che Netflix abbia intenzione di continuare a esplorare l'”universo” di Sherlock, con un nuovo film in sviluppo sulla versione giovanile dell’investigatore.

Dopo Enola Holmes, Sherlock Junior? È quanto viene riportato online da alcune fonti secondo cui Netflix avrebbe intenzione di continuare a battere sul franchise di Sherlock Holmes dopo il successo del film con Millie Bobby Brown e Henry Cavill ed avrebbe dunque già in lavorazione un nuovo film su una versione giovanile del celebre detective.

Per il momento non ci sono registi o membri del cast ufficializzati, ma sembra che due degli scrittori coinvolti siano Ehren Kruger, che farà anche da produttore, e Matt Kuzma. Il primo ha lavorato già sul remake di Dumbo, The Ring, Transformers: Age of Extinction e il reboot di Top Gun.

Secondo una sinossi preliminare del film, Sherlock Junior seguirà le avventure di un giovane John Watson moderno e il suo legame con il suo nuovo vicino Sherlock Holmes per risolvere il mistero dietro una strana sparizione e una maledizione di una strega sulla loro città.

Insomma, considerando anche che Netflix detiene ancora la licenza per la serie BBC Sherlock con Benedict Cumberbatch e Martin Freeman, sembra proprio che il recente film di Enola Holmes abbia riacceso gli entusiasmi nei confronti del franchise, e Netflix sembra avere tutte le intenzioni di sfruttarlo per bene.

Che ne pensate? Vi attira quest’idea di Sherlock Junior?