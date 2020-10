No Time to Die secondo i produttori è uno dei migliori film su Bond

I produttori di No Time to Die hanno definito il lungometraggio di Cay Fukunaga come uno dei migliori Bond Movie di sempre.

Dopo il nuovo rinvio i fan di James Bond fremono per vedere No Time to Die, il lungometraggio che doveva arrivare nelle sale già diversi mesi fa, e ad aumentare l’hype ci hanno pensato i produttori del film, che lo hanno descritto come “uno dei migliori film su Bond di sempre”.

Michael G. Wilson e Barbara Broccoli hanno detto al the Wall St. Journal parlando del lavoro fatto da parte di Cary Joji Fukunaga, il regista di No Time to Die:

Lui è sicuramente qualcuno con cui torneremo a lavorare. Ha superato tutte le aspettative, ha fatto uno dei migliori film di Bond di sempre, perché si tratta di un qualcosa di epico, ma anche tremendamente intimo. Si tratta di un film di Bond, ma allo stesso tempo con il taglio dei lungometraggi di Fukunaga.

I produttori hanno anche dichiarato che il film uscirà al momento giusto, quando riuscirà a garantire una buona performance ai botteghini. Il lungometraggio è atteso nelle sale per aprile 2021.

No Time To Die è diretto da Cary Fukunaga, che ha preso il posto di Danny Boyle a cui era stato affidato originariamente. Nel cast troviamo, oltre naturalmente a Daniel Craig, anche il Premio Oscar Rami Malek nel ruolo del villain, e Ana de Armas, ma anche i ritorni di Ralph Fiennes, Naomie Harris, Léa Seydoux, Christoph Waltz.

Il film vedrà l’agente segreto più famoso del grande schermo, che verrà richiamato in servizio dalla sua “pensione” in Giamaica per aiutare il vecchio amico della CIA Felix Leiter. Bond dovrà liberare uno scienziato rapito, scontrandosi con un nuovo nemico (Rami Malek) dotato di una nuova arma tecnologica.